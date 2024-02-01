شكرا لمتابعة خبر عن آليات عسكرية صنعت في المملكة بمعرض الدفاع العالمي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو جانبا من صواريخ للطائرات الحربية وقذائف لآليات عسكرية صنعت في المملكة، وستعرض أمام الزوار في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي ينطلق يوم الأحد القادم.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، كثفت من وتيرة استعداداتها للانتهاء من التحضيرات النهائية لإقامة معرض الدفاع العالمي 2024، خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير في الرياض.

ويأتي ذلك بحضور أبرز صُناع القرار في مجالات الدفاع والأمن في العالم، حيث يُقدم المعرض أحدث التقنيات المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية.