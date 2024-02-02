شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب عدد من ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 2024، القادمين من البوسنة والهرسك، عن شعورهم تجاه المملكة وقيادتها، ممتنين لتمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأكدوا أن المملكة تُقدم التسهيلات والخدمات والكرم لضيوفها من الحجاج والمعتمرين طوال عقود مضت.

تسهيلات السفارة السعودية

وقال الأستاذ في جامعة سراييفو تخصص جراحة وعلاج فيزيائي د. أسامة نعيم: رحلتي إلى المملكة ميسرة ومرتبة جدًا، بدءًا من تسهيلات السفارة السعودية في سراييفو حتى صعودنا الطائرة ثم وصولنا إلى المدينة المنورة.

وأضاف: مشاعر الوفد لا توصف ونحن نعيش كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ولن ننسى هذه اللحظات التي استُقبلنا فيها بحب".

راحة وسكينة

وتابع: "لا نجد إلا أن نشكر بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا الله سبحانه وتعالى أولًا، ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وندعو الله أن يجزيهما خير الجزاء على استضافتهما لنا في البرنامج".

وأعرب الأستاذ المحاضر في كلية الطب بجامعة سراييفو د. نبيل ناصر عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على اللفته الكريمة من خلال استضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة الأولى له للأراضي المقدسة التي شعر فيها براحة وسكينة مع عظم الروحانية، مثمنًا كرم الضيافة وحفاوتها.

ودعا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم نعمة الإسلام على الأمة جمعاء.



250 معتمرًا

يشار إلى أن الدفعة الثانية المشمولين ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين يبلغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

والدول هي: البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.