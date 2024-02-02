شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع ناسا.. "كاوست" تجري تجربة مهمة باستخدام تقنية الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية