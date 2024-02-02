شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من معاودة الرياح النشطة على سواحل البحر الأحمر ما يؤدي على ارتفاع الأمواج، مساء اليوم وغدًا الجمعة.

وأشار المركز عبر حسابه في تطبيق إكس، إلى أن الرياح النشطة بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، تعاود سواحل البحر الأحمر. تعليمات الجهات المعنية وتؤدي الرياح إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف داخل البحر، وذلك على تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان.

وأهاب المركز بالجميع الانتباه واتباع تعليمات الجهات المعنية.