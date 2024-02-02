شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض حتى الساعة 7 مساء اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحً نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسرللتفاصيل https://t.co/BuxkgbMKjx #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/gpsMQM6CwI— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 1, 2024
للتفاصيل https://t.co/BuxkgbMKjx #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/gpsMQM6CwI