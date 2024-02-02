شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض حتى الساعة 7 مساء اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحً نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.