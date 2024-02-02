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على 4 مناطق.. موجة باردة ودرجات حرارة تحت الصفر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة حتى الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على 4 مناطق هي، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الجوف - #القريات #دومة_الجندل #سكاكا ...+0

للتفاصيل https://t.co/rhFU3liAhS #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kxcmLB6bUt— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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