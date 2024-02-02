شكرا لقرائتكم خبر عن على 4 مناطق.. موجة باردة ودرجات حرارة تحت الصفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة حتى الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على 4 مناطق هي، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.