شكرا لقرائتكم خبر عن على 4 مناطق.. موجة باردة ودرجات حرارة تحت الصفر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة حتى الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على 4 مناطق هي، الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
وتشمل التأثيرات المصاحبة انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الجوف - #القريات #دومة_الجندل #سكاكا ...+0للتفاصيل https://t.co/rhFU3liAhS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kxcmLB6bUt— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الجوف - #القريات #دومة_الجندل #سكاكا ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 1, 2024
للتفاصيل https://t.co/rhFU3liAhS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kxcmLB6bUt