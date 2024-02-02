شكرا لمتابعة خبر عن زحام شديد على كورنيش لمشاهدة صداقة البطة والقط..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد كورنيش الخبر اليوم الخميس ، تجمهر عدد كبير من الأشخاص على إحدي البحيرات لمشاهدة البطة والقط اللذان نالا شهرة واسعة في الأيام الماضية .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، تجمع مئات الأشخاص على البحيرة والتقاط الصور والفيديو للبطة والقط ، بينما تجاوز عدد من الأطفال السور لمشاهدتهما عن قرب .

وفي وقت سابق ، انتشرت عدة مقاطع فيديو للعلاقة الغريبة التي نشأت بين الثنائي ، حيث باتا يظهران معاً في كل مكان .