"البديوي" يستقبل سفيري سلوفاكيا وجورجيا لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس في مقر الأمانة العامة بالرياض, سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشلكا، وسفير فوق العادة والمفوض لجورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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