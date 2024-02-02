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سفيرة المملكة لدى أمريكا تقلد الملحق العسكري رتبته الجديدة

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قلدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الملحق العسكري في السفارة، اللواء طيار ركن سلمان بن عوض الحربي، رتبته الجديدة.
جاء ذلك بمقر السفارة في العاصمة واشنطن، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية اللواء الحربي، إلى رتبة لواء.

وهنأت سموها اللواء الحربي بهذه الثقة الكريمة، راجية له التوفيق والسداد في عمله.
بدوره أعرب اللواء سلمان الحربي، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم جميع نعمه وفضله عليهم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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