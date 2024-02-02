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استمرار توافد الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

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حذيفة القرشي - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة لعام 2024، اليوم ، توافدهم إلى المدينة المنورة ضمن المستضافين من الدفعة الثانية للبرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
استمرار توافد الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

وتضم الدفعة الثانية 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي: البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين.
استمرار توافد الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

برنامج ثري

أعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، يشمل زيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
استمرار توافد الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

وقد تضافرت جهود اللجان العاملة في البرنامج لتقديم أرقى الخدمات الضيوف، بمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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