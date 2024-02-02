شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إطلاق 31 خدمة رقمية وتفعيل النظام الموحد لـ"المخططات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت أمانة محافظة الأحساء، 31 خدمة رقمية، خلال العام الماضي 2023، تضمنت برامج التطوير للموارد البشرية، والتقديم على الحاضنات البلدية، منصة النماذج والاستبيانات الإلكترونية.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بو شل: "أن ذلك يأتي في إطار سعي الأمانة متمثلة بالإدارة العامة للتحول الرقمي، إلى تطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وتحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني، وفق منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومُبتكرة توفر جودة حياة للمجتمع".

خدمات السلامة المرورية وأطلقت الأمانة حزمة من التحديثات لخدمات السلامة المرورية، بهدف معالجة طلبات الخدمات المعنية بمجال السلامة المرورية المقدمة من المستفيدين، وإنشاء لوحة لمتابعة الطلبات لرفع مستوى الأداء في سرعة الانتهاء من الطلب، وسهولة تنقله بين الإدارات، وطباعة النماذج الموجهه لإدارة المرور.

إضافةً إلى تفعيل نظام إلكتروني مركزي موحد للمخططات المعتمدة لإضافة وتعديل مخططات الامانة والتأكد من صحتها عبر المكاتب الهندسية بإشراف وكالة التعمير وارشفة المخططات. معالجة الطلبات بمنصة "إسناد" وأشارت الإحصائية الرقمية للعام 2023 إلى معالجة 623 طلبًا بمنصة ”إسناد“، والتفاعل مع 3450 رسالة بريد إلكتروني، وإتمام 500 معاملة بلدية إلكترونية، وتقديم الدعم لـ5413 طلبًا لـ ”لجنة التظلمات“.

وقدمت الأمانة خدماتها البلدية لـ1393 عميلاً عبر المركز السعودي للأعمال، والمعني بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة.