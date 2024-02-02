"مارسيلو غالاردو" مدرب الاتحاد مرشح لتدريب برشلونة الإسباني

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02 فبراير 2024, 2:26 مساءً
دخل الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو"، مدرب نادي الاتحاد ضمن المرشحين لقيادة نادي برشلونة الإسباني، خلفًا لـ"تشافي هيرنانديز" الذي اقترب من مغادرة النادي الإسباني.
وكان قد أعلن "تشافي هيرنانديز" منذ عدة أيام، عن اقتراب رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بالرغم من أن لديه عقدًا حتى يونيو 2025.
وقالت صحيفة "TNT Sports" نقلًا عن إذاعة "كادينا سير": إن "غالاردو" مدرب الاتحاد أصبح الآن ضمن قائمة "خوان لابورتا" رئيس برشلونة، أن النادي الإسباني مهتم ليكون مدرب الاتحاد بديلًا لـ"تشافي".
وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من أن غالاردو مرشح لتدريب برشلونة، إلا أن العديد من الأسماء برزت في الأسبوع الماضي؛ مثل: بيب جوارديولا، لويس إنريكي، يورغن كلوب، توماس توخيل، تياجو موتا، ميشيل، إيمانول ألجواسيل، هانسي فليك، سيرجيو كونسيساو، رافا ماركيز.
وكان "مارسيلو غالاردو" البالغ من العمر 48 عامًا قد تولّى قيادة الاتحاد الفنية في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي "نونو سانتو"، وكانت له تجربة طويلة مع "ريفر بليت"؛ حيث قام بتدريبه في الفترة من 2014، وحتى 2022.
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