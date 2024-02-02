انت الان تتابع إيغور كورنادو في طريقه لمغادرة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 3:44 مساءً

تم عرض البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الاتحاد على مسؤولي فلامنغو، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب مغادرته للنادي السعودي. وبحسب ما نشرته صحيفة "ge.globo"، فإن لاعب خط الوسط البرازيلي يقترب من التوصل إلى اتفاق على فسخ عقده مع الاتحاد، ويتطلع للعودة إلى كرة القدم البرازيلية. وأفادت ذات الصحيفة بأنه بالرغم من كون كورنادو لاعباً مثيراً للاهتمام، إلا أن هناك ضرورة منح الفرص للشباب مثل فيكتور هوغو ولوران وماتيوس غونسالفيس، كما أن راتبه المرتفع يظل عائقاً. وسبق أن أبدى العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بلاعب الاتحاد إيغور كورنادو خلال الميركاتو الشتوي أبرزهم كورينثيانز، في ظل رغبة إدارة الاتحاد في الاستغناء عن أحد أجانب الفريق. ويلعب إيغور كورنادو صاحب الـ31 عاماً، لنادي الاتحاد السعودي منذ يوليو 2021 قادماً من الشارقة الإماراتي مقابل 12 مليون يورو.

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