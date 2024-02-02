شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية وجدة.. ضبط 5 مقيمين لترويجهم "الشبو" المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمَين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج (782) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status تقبض على (3) مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمَين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج (782) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status تقبض على (3) مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على (3) مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/kXvivOU33d— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 2, 2024
مكافحة المخدراتتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.