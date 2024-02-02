شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية وجدة.. ضبط 5 مقيمين لترويجهم "الشبو" المخدر والان نبدء بالتفاصيل

#مكافحة_المخدرات تقبض على (3) مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/kXvivOU33d — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 2, 2024

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمَين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج (782) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status تقبض على (3) مقيمين بالمنطقة الشرقية لترويجهم (2.7) كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.