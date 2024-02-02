جدة.. دوريات الأمن تطيح بمقيمَيْن روَّجا "الشبو" المخدر

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية؛ لاتخاذهما وحدة سكنية وكرًا لترويج (782) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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