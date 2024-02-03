3 إصابات في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 8:26 صباحاً

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن 3 أشخاص أُصيبوا في عملية طعن بالعاصمة باريس، وبحسب تقرير مبدئي من مقر الشرطة، فقد أدّى الهجوم إلى إصابة شخصٍ بجروحٍ خطيرة، دون أن تكون حياته في خطر، كما أُصيب اثنان بإصاباتٍ طفيفة. ولا تزال دوافع المهاجم مجهولة. وقالت صحيفة lemonde، إنه تمّ اعتقال رجلٍ يُشتبه في أنه طعن عدة أشخاص، صباح السبت، في غار دي ليون في باريس. وبحسب تقريرٍ مؤقتٍ من المحافظة، فإن الهجوم الذي وقع نحو الساعة الثامنة صباحاً، أدّى إلى إصابة شخصٍ بجروح خطيرة، دون إصاباتٍ تهدّد حياته، وإصابتيْن طفيفتيْن.

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