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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصدر "بدل فاقد" عن الهوية الوطنية عبر "أبشر"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر عدة خدمات تنجز ما يخص الهوية الوطنية سواء الإصدار أو التفعيل، وأيضًا الإبلاغ عن الفقدان.
وأوضحت منصة أبشر خطوات الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية.
يمكنك الاستفادة من الخدمة باستخدام هويتك الرقمية "أبشر"
خدماتي – خدمات – الأحوال المدنية – الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
ومن ثم يتم حجز موعد جديد لطلب وثيقة بدل فاقد
وكان الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعلن على "إكس"، عن خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.
خطوات تنفيذ الخدمة:
وتوفر منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.
طريقة تنفيذ الخدمة:
وأوضحت منصة أبشر خطوات الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية.
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يمكنك الاستفادة من الخدمة باستخدام هويتك الرقمية "أبشر"
خدماتي – خدمات – الأحوال المدنية – الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
ومن ثم يتم حجز موعد جديد لطلب وثيقة بدل فاقد
تفعيل الهوية الوطنية
وكان الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعلن على "إكس"، عن خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.
خطوات تنفيذ الخدمة:
- الدخول إلى موقع منصة أبشر.
- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية.
- اختیار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
وتوفر منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.
خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًاهويتك الوطنية جدّدها إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.
طريقة تنفيذ الخدمة:
- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي
- اختيار الأحوال المدنية.
- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار تجديد الهوية الوطنية.