شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصدر "بدل فاقد" عن الهوية الوطنية عبر "أبشر"؟ والان نبدء بالتفاصيل





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تفعيل الهوية الوطنية

الدخول إلى موقع منصة أبشر.

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختیار خدمات الهوية الوطنية.

اختيار تفعيل الهوية الوطنية.

خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمات الهوية الوطنية.

اختيار تجديد الهوية الوطنية.

الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر عدة خدمات تنجز ما يخص الهوية الوطنية سواء الإصدار أو التفعيل، وأيضًا الإبلاغ عن الفقدان.وأوضحت منصة أبشر خطوات الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية.يمكنك الاستفادة من الخدمة باستخدام هويتك الرقمية "أبشر"خدماتي – خدمات – الأحوال المدنية – الإبلاغ عن الوثائق المفقودةومن ثم يتم حجز موعد جديد لطلب وثيقة بدل فاقدوكان الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعلن على "إكس"، عن خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.خطوات تنفيذ الخدمة:وتوفر منصة "أبشر" لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.هويتك الوطنية جدّدها إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.طريقة تنفيذ الخدمة: