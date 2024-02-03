شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جدة.. أول جامعة سعودية تعتمد اللغة الصينية في موقعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة جديدة ، سجلت جامعة جدة ، كأول جامعة معتمد اللغة الصينية في موقعها الإلكتروني ، بالإضافة للغة العربية والإنجليزية لإقامة جسور تواصل ثقافي بين المجتمعات العالمية .

وكان رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، دشن الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة ، لتكون انطلاقة التحول الرقمي لتحقيق رؤية الجامعة والوصول إلى بيئة جامعية ذكية آمنة ، وبهذه الخطوة أصبحت جامعة جدة أول جامعة تحصل على الختم الإلكتروني من هيئة الحكومة الرقمية .

ويدعم الموقع الإلكتروني الخريطة التفاعلية لجميع فروع ومقرات الجامعة ، بالإضافة لمعلومات الكليات من الخطط الدراسية والأبحاث العلمية البالغ عددها 50 ، ولم يتم استثناء أي فرد في المنظومة الإلكترونية حيث تم تزويد الموقع بالأوامر الصوتية والألوان والرموز لذوي الإعاقة .

كما أشار الحميدان أن الجامعة تتبع أكثر معايير الأمان المتعارف عليها عالمياً لضمان حماية بيانات المنسوبين بالربط المباشر مع نظام “نفـاذ” الحكومي في الدخول للخدمات الإلكترونية، وتقديم خدمة المحادثة السريعة “شات بوت” على مدار اليوم للرد على استفسارات الزوار .