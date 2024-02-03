"تقنية البنات" المجمعة تختتم ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 2:01 مساءً

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالمجمعة، الخميس الماضي، ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال. وعُقِد الملتقى بمشاركة وحضور عدد من منسوبي الجهات بالمحافظة، والقيادات التدريبية بمحافظة المجمعة وثادق والزلفي. وتَضمن، على مدار أربعة أيام، عددًا من الدورات والأركان المصاحبة.

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