أمانة الشرقية تعلن عن وظائف هندسية عبر منصة "جدارات"

الرابط . أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف (للرجال والنساء) على المرتبة السابعة، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بسلم الموظفين العام (بنظام التعاقد)، ضمن 6 تخصصات هندسية، تشمل (مهندس تصميم مواقع، مهندس تخطيط مدن، مهندس كيميائي، مهندس ديكور مساعد، مهندس كهرباء، مهندس معماري). وحددت الأمانة موعد التقديم على الوظائف الشاغرة؛ الذي يبدأ يوم الاثنين 24/07/1445، و يستمر حتى يوم الأربعاء 04/08/1445، عبر منظومة التوظيف الموحدة "جدارات" على ودعت الأمانة الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم الإلكتروني والدخول على منصة "جدارات".



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