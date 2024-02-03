نائب أمير مكة يدشن حملة الدين يسر

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة حملة "الدين يسر" التوعوية التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات، واللقاءات التوعوية والميدانية، والنشر الرقمي، وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.