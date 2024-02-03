شكرا لقرائتكم خبر منتدى الإعلام وGoogle يطوران المهارات الصحفية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم المنتدى السعودي للإعلام 3 ورش تدريبية نوعية تقدمها قيادات من شركة قوقل، وذلك ضمن أعمال نسخته الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 20 - 21 فبراير الحالي، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وتتناول الورشتان من Google ما يتعلق بتطوير المهارات الصحافية الرقمية، وكيفية استخدام البحث بشكل أفضل مع الحفاظ على أمن الحسابات، والاستفادة من مجموعات المستندات، وكيفية سرد القصص والأشكال الجديدة من السرد القصصي، وكيفية استخدام أدوات Google لسرد القصص.

وتأتي مشاركة Google ضمن سعي المنتدى إلى بناء وتوثيق جسور التواصل مع جميع المؤسسات المتخصصة محليا ودوليا بما يحقق الأثر الإيجابي، ورفع مستوى جودة صناعة الإعلام، ودفعھا لمواكبة أحدث تقنياتها المتغيرة بشكل مستمر.

يذكر أن المنتدى سيشھد 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون عددا من الرؤى والتوجھات التي تركز في مجملھا على مستجدات القطاع ومستقبله.

وستغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة منھا الرياضة وعلاقتھا بالإعلام، إلى جانب قطاع المال والأعمال، والسياحة، والفعاليات الكبرى؛ حيث سيشھد المنتدى جلسة مخصصة لإكسبو الرياض 2030، إضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرھا من القطاعات الحيوية، كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.