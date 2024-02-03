حلول ريادية مبتكرة لدعم التكنولوجيا بجامعة الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فعاليات تحديات ريادة الأعمال الرقمية، التي تستضيفها جامعة الباحة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 120 رائد أعمال ومبتكرين اجتمعوا لإيجاد حلول ريادية وتقنية تسهم في دعم قطاع التكنولوجيا بالمملكة.

وأفاد مدير مركز الحاضنات وريادة الأعمال عبدالعزيز الغامدي، بأن هذه المرحلة في تحديات ريادة الأعمال الرقمية هي مرحلة الحسم والمنافسة الحضورية التي تستمر ليومين متتاليين، حيث يعرض المشاركون خلالها إبداعاتهم ويتنافسون لإثبات جدارتهم أمام لجنة التحكيم.

وأشار إلى أن البرنامج يعد أكبر تحد بالمنطقة، وتصل جوائزه إلى 450 ألف ريال موزعة على ث3 فائزين خلال الحفل الختامي لتحدي بالمسرح الرئيس في المدينة الجامعية.