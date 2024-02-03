معاقبة مرتكبي مخالفات رعي في محمية الملك سلمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن فرق الجوالة بمحمية الخنفة ضبطت مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 1300 رأس من الأغنام، و80 رأسا من الإبل في الأماكن التي يمنع فيها الرعي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن فرق الجوالة بمحمية الخنفة ضبطت مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 1300 رأس من الأغنام، و80 رأسا من الإبل في الأماكن التي يمنع فيها الرعي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأوضحت الهيئة أن قيمة مخالفات رعي الماعز والضأن داخل المحميات بدون ترخيص، 50 ريالا للرأس الواحد للمرة الأولى، و100 ريال للمرة الثانية، وقيمة مخالفات رعي الإبل داخل المحميات بدون ترخيص، 100 ريال للرأس الواحد للمرة الأولى، و150 للمرة الثانية. وتسعى الهيئة إلى حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة.

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