ترحيل 10,096 مخالفا وإحالة 49,721 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط 17,896 مخالفا، وترحيل 10,096، وإحالة 49,721 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية، خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2024. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1 إثيوبي الجنسية.

2 % جنسيات أخرى.

48 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.

7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.

56,686 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

51,445 رجلا.

5241 امرأة.

17,896 إجمالي عدد المخالفين المضبوطين.

10,874 مخالفا لنظام الإقامة.

4123 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2899 مخالفا لنظام العمل.

937 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

1 يمني الجنسية.

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