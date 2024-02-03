شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يوجه نائبه بتلمس احتياجات محافظات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، أمس الأول، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى، ونقل له تحيات أبناء المنطقة ودعواتهم الصادقة له.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى توجيهات أمير المنطقة الرامية لخدمة المنطقة وسكانها.

كما اطلع الفيصل على إيجاز عن مخرجات زيارات نائب أمير المنطقة التي انطلقت الأسبوع الماضي، وشملت محافظات: (الليث، القنفذة، العرضيات، أضم) وما تخللها من اجتماعات ووقوف على سير العمل في مشاريع التنمية، التي بلغت 168 مشروعا جديدا ومنجزا وجار تنفيذها.

وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، يواصل الأمير سعود بن مشعل زياراته لمحافظات المنطقة، وتشمل: (الطائف، ميسان، تربة، الخرمة، رنية، المويه)، إذ يلتقي الأهالي ويرأس اجتماعات المجالس المحلية، ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في المحافظات.