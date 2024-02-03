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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعلن دعم المملكة لمبادرات التحالف الإسلامي بـ100 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، عن دعم المملكة العربية السعودية لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي بمبلغ مئة مليون ريال، بالإضافة إلى دعم (46 برنامجًا تدريبيًا) ضمن مجالات عمل التحالف الأربعة الفكرية، والإعلامية، والعسكرية، ومحاربة تُمويل الإرهاب وذلك مساهمة منها مع أشقائها من الدول الأعضـاء لتنفيذ مبادرات التحالف.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربـة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة الرياض اليوم تحت شعار "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة"، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء والدول الداعمة.
وأكد سموه أن وجود وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي ما هو إلا امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف المبارك والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاق هذا التحالف والالتزام بتسخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شدد سموه أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفاً موحداً من قبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والمنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ (11 نوفمبر 2023م).
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربـة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة الرياض اليوم تحت شعار "محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة"، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء والدول الداعمة.
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التحالف الإسلاميرحّب سمو وزير الدفاع، بوزراء الدفاع، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما بنجاح أعمال هذا الاجتماع.
وأكد سموه أن وجود وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي ما هو إلا امتداد للاجتماع الأول الذي عقد في بداية الإعلان عن هذا التحالف المبارك والذي تم الاتفاق فيه على الأطر والأسس لانطلاق هذا التحالف والالتزام بتسخير كافة الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف لما يشكلانه من خطر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
العدوان على الشعب الفلسطينينوه بالمهام العظيمة والتطلعات الكبيرة التي تتطلب تضافر الجهود والتكامل والتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية.
كما شدد سموه أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفاً موحداً من قبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والمنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ (11 نوفمبر 2023م).