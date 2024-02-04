انت الان تتابع بنسبة عائد 5.64 %.. بدء طرح منتج "صح" الادخاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 6:52 صباحاً

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، (الأحد)، طرح أول حزمة من منتج "صح" الادخاري للأفراد، والمدعوم من الحكومة، والمخصّص للأفراد بعوائد مجزية. وحدّد المركز عائد أول صكوك ادخارية للأفراد السعوديين لشهر فبراير بعائد 5.64 %، وتستمر فترة الاشتراك من الأحد حتى الثلاثاء 6 فبراير، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال، بحد أعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال. ومنتج "صح" متوافقٌ مع الشريعة الإسلامية، وهو مخصّصٌ للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممّن هم فوق عمر 18 سنة، وسيتم الطرح عبر القنوات الرقمية لعددٍ من المؤسسات المالية، تشمل: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

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