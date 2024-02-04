الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على معظم مناطق المملكة.

وحذر التقرير من احتمالية تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، بينما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

كما توقع التقرير أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.