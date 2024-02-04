شكرا لمتابعة خبر عن أجواء شتوية في جدة بعد موجة الصقيع الأخيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو أهالي مدينة جدة، بعد تعرض المدينة لموجة صقيع، لم تشهدها منذ سنين.

وجاء أهالي المدينة وهم يرتدون الملابس الشتوية الثقيلة، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية.

وشهدت المدينة موجة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث شهدت أجواء شتوية لأول مرة، بعد أن كانت لا تعرف للشتاء طريق.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع على نطاق واسع، حيث علق أحدهم: برد السواحل غير عن برد المناطق الجافة، وعلق آخر: يا حليلهم أول مرة يعيشون أجواء الشتاء معانا.