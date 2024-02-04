لاعب فلامنغو جيورجيان دي أراسكايتا على رادار الأندية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 10:04 صباحاً

تلقى الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنغو البرازيلي، عدة استفسارات من الأندية العربية السعودية لضمه خلال الفترة المقبلة وفقًا لتقارير صحفية. وبحسب ما أفادت به صحيفة "Bolavip"؛ فإن العديد من الأندية السعودية تواصلت مع أراسكايتا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة بعد انتشار أخبار تفيد باقتراب رحيل اللاعب عن النادي البرازيلي. وأكدت الصحيفة أن إدارة فلامنغو لم تتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع أراسكايتا؛ مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي البرازيلي وافقوا فقط على بيعه مقابل مبلغ يقدر بنحو 50 مليون يورو، أي ما يقارب من 270 مليون ريال برازيلي. ويرتبط اللاعب الأوروغوياني مع فلامنغو بعقد حتى ديسمبر 2026، وقد انضم إليه في يناير 2019، قادمًا من كروزيرو البرازيلي الذي لعب له لمدة 4 مواسم. ويلعب أراسكايتا البالغ من العمر 29 عامًا، في مركز الوسط الهجومي لنادي فلامنغو، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 16 مليون يورو.

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