شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مهمة لإزالة الأتربة والمخلفات من شوارع الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة الطائف جهودها الميدانية في تعزيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي وتنفيذ برامج مكثفة للنظافة الشاملة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، حيث قامت آليات الكنس بتنفيذ برامج مختصة لرفع الأتربة والمخلفات الناتجة عن حركة الرياح والمركبات في الشوارع خلال الفترة الماضية.

ونفذت الفرق الميدانية أكثر من 1000 مهمة عمل شملت أعمال الكنس الآلي لتنظيف الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والميادين والمواقف والممرات الخاصة بالمشاة، باستخدام معدات وآليات متطورة ومتخصصة في إزالة الأتربة والمخلفات والنفايات، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في أعمال النظافة.





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