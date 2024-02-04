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شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مهمة لإزالة الأتربة والمخلفات من شوارع الطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة الطائف جهودها الميدانية في تعزيز أعمال النظافة والإصحاح البيئي وتنفيذ برامج مكثفة للنظافة الشاملة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، حيث قامت آليات الكنس بتنفيذ برامج مختصة لرفع الأتربة والمخلفات الناتجة عن حركة الرياح والمركبات في الشوارع خلال الفترة الماضية.
ونفذت الفرق الميدانية أكثر من 1000 مهمة عمل شملت أعمال الكنس الآلي لتنظيف الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والميادين والمواقف والممرات الخاصة بالمشاة، باستخدام معدات وآليات متطورة ومتخصصة في إزالة الأتربة والمخلفات والنفايات، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في أعمال النظافة.
ونفذت الفرق الميدانية أكثر من 1000 مهمة عمل شملت أعمال الكنس الآلي لتنظيف الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والميادين والمواقف والممرات الخاصة بالمشاة، باستخدام معدات وآليات متطورة ومتخصصة في إزالة الأتربة والمخلفات والنفايات، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في أعمال النظافة.
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وكانت فرق النظافة الراجلة قد نفذت برامج متتابعة لنظافة الأحياء وإزالة الأتربة والمخلفات منها بهدف تعزيز الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى خطة اعتمدتها الأمانة لزيادة مرات تفريغ حاويات النفايات في المناطق ذات الكثافة العالية والمواقع السياحية والأسواق والمحال التجارية للحد من التلوث البيئي.
وعالجت فرق العمل الميدانية بلاغات النظافة الواردة عبر تطبيق بلدي في وقت قياسي، من خلال فرق الميدان والتي تباشر الأعمال على مدار الساعة.