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السعودية | عبر “عين” و”مدرستي”.. جدول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي العاشر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة، عبر قنوات عين ومنصة مدرستي، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.

https://drive.google.com/file/d/1ioVWujiOotaE4E8zPungLFOeiekYRA6z/view

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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