12 ألف متسابق في الحسا تركض

شهد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس فعالية: «الحسا تركض 2024م»، بمشاركة أكثر من 12 ألف متسابق ومتسابقة من جنسيات مختلفة، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، تحت شعار: «خطوة تعادل ألف ميل»، لدعم مرضى إعادة التأهيل والتوعية بأهمية التأهيل، بعد الجلطات والإصابات الرياضية والحوادث.

ثقافات متنوعة

أبان قائمون ومنظمون في الفعالية لـ«دوت الخليج»، أن الفعالية، عبارة عن سباق سنوي، يجذب السباق سنويًا آلاف المتسابقين مـن جنسيات مختلفة، ومن ثقافات متنوعة يشاركون معًا بروح رياضية في واحة الأحساء، ونسخة الفعالية هذا العام، تميز السباق فيها بمسار مميز حول متنزه جبل الشعبة «شمال الأحساء»، المطل على مزارع واحة النخيل مما أعطى تجربة مختلفة وطابعًا خلابًا، حيث إنه من أهم المواقع التاريخية والأثرية في الأحساء.

أساور طبية

انتشرت نقاط خاصة لتوزيع المياه، وسيارات الإسعاف والفرق الطبية، لتقديم المساعدة، وتوزيع الوجبات الصحية، وقبل انطلاق سباق الأطفال، جرى توزيع أساور طبية لتسجيل اسم الطفل، ومعلومات الاتصال لضمان سلامتهم وسهولة التواصل مع الآباء، وخصصت اللجنة المنظمة، تطبيقًا إلكترونيًا للسباق في أجهزة الهواتف المتنقلة للمتسابقين، يتضمن توجيهًا صوتيًا من البداية إلى النهاية، لتحديد مسار السباق، وتدريبًا صوتيًا للإبقاء في المسار الصحيح، وتتبع المسار ليتيح للأصدقاء والعائلة متابعة تقدم المتسابق، وإعلان النتائج الفورية عند عبور خط النهاية.

250 ألف ريال

كانت اللجنة المنظمة، أقامت برامج مصاحبة للفعالية على مدى يومين «الخميس والجمعة»، خلال الفترة المسائية، من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ 11 ليلًا في متنزه جبل الشعبة، ومن مجموعة من الأنشطة المتنوعة، من بينها تسجيل المتسابقين، وتسليم حقائب المتسابقين، التي تتضمن: تي شيرت، خريطة المسار، رقم المتسابق، بجانب مشاركة مجموعة من الأركان التوعوية والتثقيفية المتخصصة في الرياضة، والصحة الرياضية، بجانب مجموعة من ألعاب الأطفال الحركية، ومسرح لأداء الفلكلورات الشعبية، وعربات الأطعمة، وفعاليات موسيقية، وركن للتصوير، وخيمة للضيافة، وأنشطة ترفيهية للأطفال، ومنطقة إحماء مع مدربين محترفين، وفي نهاية السباق، توج محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، الفائزين بجوائز مالية تتجاوز الـ250 ألف ريال، وعينية، ومن بين الجوائز العينية: سيارتان من طراز 2024م، ودراجات رياضية احترافية، وميداليات، وسحوبات وجوائز للزائرين.