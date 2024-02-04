شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستأنف جولاته التفقدية على محافظات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية