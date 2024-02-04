شكرا لمتابعة خبر عن مستشار: لا إجازة مرضية لمرافقي المرضى بنظام العمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المستشار والمختص في مجال إدارة الموارد البشرية، على آل عيد، إنه لا يوجد في نظام العمل بالقطاع الخاص ما ينص على وجود إجازة مرضية معتمدة لمرافقي المرضى.

وأضاف أن ذلك يجعل أصحاب العمل في حيرة ما بين تطبيق النظام وتطبيق روح النظام، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد يتوافر تأمين طبي للعاملين في القطاع الخاص، وأن العامل متاح له زيارة المستشفى طوال اليوم وليس وقت الدوام فقط.