انت الان تتابع الإيطالي "إنزاغي" على رادار الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 4:49 مساءً

كشفت تقارير إعلامية عن وجود اهتمام سعودي كبير بالتعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي خلال الموسم القادم. وصرح ماركو بارولو لاعب كرة القدم السابق خلال تصريحات إعلامية: "يمكن للمدرب سيموني إنزاغي الآن أن يغادر الدوري الإيطالي، إذ إنه لن يستطيع تقديم أفضل من ذلك الأداء مع إنتر ميلان". وقال بارولو قبل ساعات من مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس: "يمكن للمدرب الإيطالي قبول العروض المقدمة إليه من المملكة العربية السعودية للموسم المقبل". وقدّم إنزاغي البالغ من العمر 47 عاماً، مع فريق إنتر ميلان مستويات رائعة، حيث أحرز مع الفريق العديد من الألقاب المهمة، كما أنه يتصدر ترتيب جدول الدوري الإيطالي. وتولى سيموني إنزاغي القيادة الفنية للفريق الإيطالي في يناير 2021، وسبق له تدريب لاتسيو الإيطالي.

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