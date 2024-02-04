شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: المملكة صمام أمان للقضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ثَمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية.
وأكد أن سياسة المملكة الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمثل صمام أمان للقضايا العربية.
جاء ذلك في بيان له اليوم، بمناسبة زيارته مؤخرًا لمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية ولقائه مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة، لدعم وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، ودورها الرائد في تعزيز التضامن العربي والوقوف بجانب الأشقاء في المنطقة العربية.
وأوضح أن الدور الذي تقوم به المملكة وجهودها المستمرة هي محل تقدير على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأفاد البيان بأن السفير المطر ثَمّنَ الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مشددًا على ضرورة التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
وأكد أن سياسة المملكة الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمثل صمام أمان للقضايا العربية.
جاء ذلك في بيان له اليوم، بمناسبة زيارته مؤخرًا لمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية ولقائه مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
أزمات المنطقة العربيةونوّه العسومي بسعي المملكة الدؤوب نحو حلحلة الأزمات القائمة في المنطقة العربية، من خلال تحركاتها المستمرة على جميع المستويات، فضلاً عن العديد من المبادرات التي تطلقها بهدف التوصل إلى تسويات وحلول سياسية نهائية لتلك الأزمات.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة، لدعم وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك، ودورها الرائد في تعزيز التضامن العربي والوقوف بجانب الأشقاء في المنطقة العربية.
وأوضح أن الدور الذي تقوم به المملكة وجهودها المستمرة هي محل تقدير على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.
البرلمان العربيوأشاد العسومي بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى النواب في البرلمان العربي، وجهودهم المُقَدّرة في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وخدمة مصالح الشعب العربي.
وأفاد البيان بأن السفير المطر ثَمّنَ الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مشددًا على ضرورة التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.