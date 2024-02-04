أمير الرياض يكرم الموهوبين في ختام منافسات إبداع 2024

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم، بجامعة الملك سعود في الرياض، حفل ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.

ورفع أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما حققه أبناء دوت الخليج من إنجازات وإبداعات علمية دولية، مثمناً ما تقدمه القيادة من دعم ومساندة للتعليم والطلاب والطالبات في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي للمملكة.

وقال أمير الرياض: "كلنا ثقة في هؤلاء النشء الذين رفعوا اسم المملكة وحققوا للوطن الكثير من الإنجازات والجوائز العالمية، حيث حصلوا على هذا التقدير من بلدهم، وغداً سينافسون دول العالم لتحقيق المراكز العليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز العالمية التي تجسد مكانة المملكة العلمية.

عقب ذلك تشرف رعاة المعرض بالتكريم من قبل أمير الرياض، ثم إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الـ 6 الأولى في كل فرع، حيث حصد المركز الأول الياس ماهر عبدالقادر خان، فيما حصل على المركز الثاني عبير علي بن ناصر اليوسف، ولطيفة هشام عبدالرحمن الغنام، بينما حصل على المركز الثالث كل من ليلى حسام مأمون زواوي، وأريج عبدالله محمد القرني، وشهد مساعد سليمان المطلق، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز الشهيل، ويارا محمد سليمان البكري، ونواف محمد سليمان العقل.

وحصل على الرابع كل من حماد أحمد حماد الدوسري، وليان بندر سالم المالكي، السديم سليمان عبدالله العضيبي، وسليمان عبدالرحمن بن مقبل المسند، وأسماء حمد عبدالله القصير، وحمد محمد حمد الحسيني، وجمال محمد سليمان اللقماني، وميرزا فؤاد أحمد آل كرم، وناصر أحمد ناصر الصويان، وتركي مهنا بن عبدالله الدلامي.

وحصل على المركز الخامس كل من تهاني عادل فضل أحمد، هدوى إبراهيم سلمى الرحيلي، حسن عبدالجليل عبدالله الخلفية، لانا حمزة خليفة المزروعي، يارا يوسف بن عبدالله القاضي، عبدالعزيز سعد مرزوق السحيمي الحربي، حسن محمد عبدالله الرميح، جنى محمد عبدالمنعم السنان، خالد عبدالعزيز بن محمد آل مزاحم الكعبي، تمارا عثمان أسامة راضي، مريم عبدالعزيز بن خالد المحيش، فاطمة أحمد بن محمد آل عبدالله.

كما حصل على المركز السادس كل من فاطمة ناجي بن عبدالمجيد الشخص، ورغد أسامة بن عبدالله الغانم، وخالد هشام بن عبدالله الحصين، ووليد ممدوح سعود القثامي، وصالح عبدالعزيز بن صالح ال قاسم العنقري، وفيصل بدر محمد حسن حلواني، وفيصل عبدالإله محمد السياري، وأديب سالم بن علي ال مغلف الشهري، ليان أحمد مبارك القرافي، ولميس عبدالمحسن بن عبدالرحمن القاضي، ورتاج عثمان محمد سعيد رحمة الله، وسما بدر محمد الجهني، ولانا خالد محمد الفهيد، ولينا سطام بن معلاء اليابسي المطيري.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع، أن دوت الخليج شهد على مدار عام كامل منافسة كبيرة بين طلبته الذين بلغ عددهم 210 آلاف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في إبداع 2024، وعملت لجان لتحكيم على اختيار وترشيح المشاريع في مراحل متتالية، مرّت بمعارض المناطق، ثم ترشيح 390 مشروعاً، قدمت في 3 معارض في جدة والرياض والشرقية، وتم اختيار 180مشروعاً منها، تتنافس اليوم على الفوز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمشاركة في مسابقة "آيسف 2024"، منوهة بأن جميع المشاريع المتنافسة الـ 180 تعد فائزة، حيث مرّت بمراحل تحكيمية مهمة، ووصلت إلى هذه المرحلة، وبذل الطلبة فيها جهودًا بحثية كبيرة في مراكز بحثية كبرى.

وأفادت بأنه تم اليوم ترشيح 45 مشروعاً للجوائز الكبرى لتمثيل دوت الخليج في أكبر تنافس علمي على مستوى العالم، مسابقة "آيسف 2024".