شكرا لقرائتكم خبر 4 أشهر على انتهاء مهلة الترقيم الالكتروني للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لملاك الإبل في المملكة، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها الكترونيا، لحفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من المهلة المجانية التي تنتهي في نهاية مايو المقبل، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم من خلال الدخول إلى منصة «نما» الالكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/DetailsEncryptedKey=LdkN9i5qBHs= .

وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تسهل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يمكن ملاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، ويمكنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.

وأضافت «إن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد ملاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها». مبينة أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، منوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يعرض ملاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، كما يمكن الاطلاع على الجدول من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt .

أهمية الترقيم: