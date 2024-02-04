تصميم 10 هويات تجارية للأسر المنتجة بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية الأسر المنتجة بجازان مبادرة «ريحانة» للعلامات التجارية للعطور الخاصة بالأسر المنتجة التابعة للجمعية، بحضور مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية بالمنطقة فوزية باصهي، ورئيس الجمعية محمود الأقصم، وذلك بمجمع كادي مول التجاري بمدينة جيزان.

وجاء تدشين المبادرة تتويجا لجهود الجمعية الذي عملت لأكثر في تدريب وتأهيل الأسر المنتجة المتخصصة في مجال العطور، من خلال تصميم 10 هويات تجارية، وتقديم 100 استشارة للأسر المستفيدة والعمل على تمكين المرأة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، واستكمالا للمسيرة التي عززت مكانة المرأة السعودية كفرد أساسي وشريك في تنمية المجتمع.

وتهدف مبادرة «ريحانة» لنقل منتجات الأسر من الطابع التقليدي إلى منتج مصنعي يحمل عبقا وهوية تختلف، وكان نتاج هذه المبادرة 10 منتجات عطرية لأسر المنتجة المستفيدة من البرنامج التدريبي والجلسات الاستشارية المصاحبة له، مصنعة وفق أفضل المعايير ومرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.