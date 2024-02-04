شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في الباحة بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الاثنين، في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.
وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا.
وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.
وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا.
وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.