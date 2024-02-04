شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأحد، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2024م في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار "مقدام" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

واطلع الوزير على الخطط التطويرية لتعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة - رعاها الله - بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، بمشاركة أكثر من (750) جهة عارضة، و(45) دولة، و(115) وفدًا.