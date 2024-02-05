انتحار أم توصيل طلبات؟

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في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة أصحاب الدراجات البخارية (الدباب) في مدينة الرياض، ليقوموا بتوصيل الطلبات؛ حيث اتخذتهم بعض الشركات العاملة في هذا المجال كوسيلة نقل سهلة وأقل تكلفة، وهذا ليس بغريب على كل عواصم ومدن العالم ولكن بطريقة منظمة مقننة تحترم قواعد المرور وأنظمة السير.

وبسبب الرغبة في توصيل أكبر عدد من الطلبات، وتحقيق دخل مادي يومي مرتفع؛ لا يلتزم أغلب سائقي توصيل الطلبات بقوانين السير؛ فيقودون دراجاتهم بسرعة جنونية دون أدنى إحساس وشعور بالمسؤولية، وأحيانًا دون لوحات رسمية، وينعطفون بتهور في المساحات الضيقة بين السيارات، ويستخدمون الجوال أثناء القيادة، متنقلين بين المسارات بعشوائية دون تركيز أو انتباه، وبعضهم لا يهتم بلبس الخوذة، ولا بوسائل السلامة الأخرى، ومنهم من يسير فوق ممرات المشاة والأرصفة دون مبالاة، معرّضين حياتهم وحياة غيرهم للخطر.

هذه المشكلة تسببت في حوادث مرورية عديدة فضلًا عن إضرارها بنظام السير وبالقواعد المرورية، وإعاقة الحركة والازدحام؛ بل أضفت على شوارع المدن مظهرًا غير لائق.. ويجب إلزام سائقي التوصيل بلبس زي موحد لمقدم الخدمة.