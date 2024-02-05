شكرا لقرائتكم خبر عن 7 جوائز كُبرى لطلبة تعليم جدة بمعرض إبداع 2024 والان نبدء بالتفاصيل

شكر وتقدير لجهود العملية التعليمية

جوائز إبداع 2024

المركز الأول الطالب إلياس ماهر خان ـ ثانوية دار الفكر العالمية (مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية). المركز الثالث الطالبة يارا محمد البكري ـ ثانوية الأندلس العالمية فرع الشاطئ (مجال علوم الأرض والبيئة). المركز الخامس الطالبة لانا حمزة المزروعي ـ دار التربية الحديثة الثانوية الأهلية (مجال علم الأحياء الخلوية والجزئية) المركز الخامس الطالبة تمارا عثمان راضي ـ ثانوية المعرفة العالمية (مجال علم الأحياء الدقيقة) المركز الخامس الطالبة هدوى إبراهيم الرحيلي ـ البيان الثانوية الأهلية (مسار دولي) (مجال الفيزياء والفلك). المركز السادس الطالب خالد هشام الحصين - دار الذكر الثانوية الأهلية (مجال الهندسة البيئية). المركز السادس الطالبة ليان أحمد القرافي- دار الفكر الثانوية العالمية (مجال نظم البرمجيات).

الدمام - شريف احمد - حقق طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة 7 جوائز كُبرى و13 جائزة خاصة (محلية ودولية)، في معرض إبداع للعلوم والهندسة ‫(إبداع 2024)، الذي نظمته مؤسسة "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، واحتضنته جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.وتم استقبال للطلاب والطالبات الفائزين خلال وصولهم مطار الملك عبد العزيز الدولي مساء أمس الأحد، بعد عودتهم من المشاركة، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، حيث استقبل الطلبة الذين جنوا ثمار أبحاثهم العلمية بباقات الورود والتهاني، متطلعين نحو المنافسة دولياً في آيسف 2024بأمريكا.من جهتها، هنأت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي، الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الذي أهلهم لنيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية (آيسف)، مقدمة الشكر والتقدير لكل المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس والمشرفين والمشرفات الذين كانوا خير معين لهم لتحقيق التفوق والإنجاز ، مثمنة جهود ومتابعة الشؤون التعليمية ممثلةً في إدارة تنمية القدرات ـ قسم الموهوبين، متطلعة أن تستمر مسيرة التفوق لرفع راية الوطن عاليًا في المحافل الدولية من خلال حصد المراكز المتقدمة في منافسات آيسف 2024 خلال المرحلة القادمة.الجوائز الكبرى لطلبة تعليم جدة في إبداع 2024: