فيديو.. عبور 50 ألف معتمر منفذ جديدة عرعر خلال 4 أيام فقط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 9:41 صباحاً

تجاوزت أعداد العابرين لمنفذ جديدة عرعر الحدودي مع جمهورية العراق منذ بداية موسم العمرة مطلع هذا الشهر حتى مساء أمس، لأداء مناسك العمرة، 50 ألف معتمر في قرابة 1000 حافلة، خلال 4 أيام فقط. وما زال التوافد بكثافة على صالة الحج والعمرة بالمنفذ، وسط منظومة خدمات متكاملة تقدم للمعتمرين القادمين من العراق، وترجيحاتٍ بأن يتجاوز هذا العدد خلال الأيام المقبلة. ويشهد المنفذ وجوداً لجميع الأجهزة الحكومية بتوجيهات من أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، الذي أكّد ضرورة توفير كافة السبل لخدمة وراحة المعتمرين وإنهاء الإجراءات بكل يسرٍ وسهولة في وقتٍ قياسي، خاصة لإنهاء الإجراءات الجمركية في دقائق معدودة عبر 66 "كاونتر" للجوازات بالمنفذ.

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