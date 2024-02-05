شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرونوجرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.