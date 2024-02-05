أمانة الطائف تعزز امتثال المرافق التجارية للأنظمة البلدية

الدمام - شريف احمد - عززت أمانة الطائف جهودها الميدانية في تعزيز الرقابة البلدية على الأنشطة التجارية والغذائية والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية، ونفذت الفرق الرقابية للبلديات الفرعية حملات ميدانية مكثفة لمتابعة الأنشطة ورصد الملاحظات وتصحيحها استبقتها حملات توعوية للعاملين في الأنشطة المتلقة بصحة المستهلك.وشملت المخالفات المرصودة في المرافق التجارية والغذائية تدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير وعدم وجود مصائد للحشرات وانتهاء الشهادات الصحية للعمال، وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية وعرض مواد منتهية الصلاحية، واستخدام أدوات تحضير متهالكة وتالفة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، ومحلات تعمل بدون ترخيص.وجرى التعامل مع المخالفات المضبوطة من خلال تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق أصحابها عبر منصة “ممتثل”، وتم وضع خطة للجولات الرقابية اللاحقة للمتابعة المستمرة للمرافق المخالفة حتى تحقيق متطلبات اللوائح البلدية والتقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.وأشارت أمانة الطائف أن البرامج الرقابية تهدف الى رفع مستوى السلامة الغذائية والامتثال للأنظمة البلدية، في الأنشطة التجارية والحد من المخالفات المتكررة.