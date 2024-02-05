شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": صرف 9 ملايين مكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن صرف مجموعة من المكافآت للمبلّغين عن الأوقاف المجهولة، بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك حسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة التي تم إصدارها سابقاً.

وأوضحت الهيئة أنه تم إنهاء حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال "أصول ونقود" بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، وذلك ضمن سعي الهيئة لتحقيق شروط واقفيها وإحياء هذه الأوقاف. الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة وأكدت ”الأوقاف“ حرصها على تشجيع العموم على الإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، حيث أقرت عددًا من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة.

وتحدد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة مكافأة المبلّغ بعد قبول الإبلاغ، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال. استيفاء الشروط لقبول البلاغات يشار إلى أن قبول البلاغات يلزم منه استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني، وأن لا يكون للوقف ناظر، وأن يكون البلاغ مدعما بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.

وتُعدّ مبادرة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة من أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى حصر جميع الأوقاف المجهولة في المملكة، وحماية أموالها، وتحقيق شروط واقفيها، وضمان استفادة المستفيدين منها.