شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 731 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير 2024م، من انتزاع 731 لغماً في مختلف مناطق اليمن.

وشملت 4 ألغام مضادة للأفراد، و93 لغماً مضاداً للدبابات، و622 ذخيرة غير منفجرة، و 12 عبوة ناسفة.

واستطاع فريق "مسام" نزع 157 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للدبابات و49 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. محافظة مأرب وتمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية حريب، و80 لغماً مضاداً للدبابات و350 ذخيرة غير منفجرة و 10 عبوات ناسفة في مديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع فريق" مسام" لغماً مضاداً للأفراد بمديرية عين، ولغماً مضاداً للأفراد بمديرية بيحان، ولغماً مضاداً للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و10 ذخائر بمديرية عسيلان. باب المندب وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، ولغمين مضادين للأفراد و42 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و نزع عبوتين ناسفتين بمديرية صبر، و 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير 4.245 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 431 ألفاً و54 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.